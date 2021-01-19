Североморск, Мурманская область, , 01:55 — REGNUM Новейший фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», совершающий свой первый дальний поход, 18 января зашёл с деловым визитом в город-порт Алжир — столицу одноимённого североафриканского государства. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

За время посещения порта, которое продлится до 20 января, экипаж корабля пополнит запасы продовольствия и пресной воды, моряки отдохнут от несения ходовой вахты.

«Посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества», — говорится в сообщении. Алжир является первым для фрегата иностранным портом с начала похода. В дальнейшем он посетит ещё несколько портов средиземноморских стран.

Одной из основных задач похода является «демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, новый фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел с рейда Североморска и отправился в свой первый дальний поход.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в свой первый дальний поход