Берлин, , 01:49 — REGNUM Решение Соединённых Штатов обложить новыми санкциями строительство трубопровода «Северный поток — 2» вызвало сожаление у властей Германии, сообщает 18 января немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя министерства экономики страны.

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — отметила она.

DPA отметило, что посольство США в Берлине проинформировало правительство Германии о планируемых санкциях 18 января. Напомним, в Вашингтоне приняли решение ввести санкции в отношении российского трубоукладочного судна «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус».

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