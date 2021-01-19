Киев, , 01:32 — REGNUM Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде прилетела в Киев, где пробудет до 20 января. Об этом в ночь на 19 января посольство Швеции на Украине сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

https://twitter.com/SwedeninUA/status/1351249389445124096

«Добро пожаловать в Украину Анн Линде! Мы очень рады вашей первой поездке сюда в качестве председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении, иллюстрируемом видео прибытия Линде в киевский аэропорт.

Напомним, что ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил участникам Постоянного совета ОБСЕ, что Крым воссоединился с Россией «в результате демократического выбора народа в соответствии с международным правом». Об этом он заявил, комментируя слова Линде о том, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто «в соответствии с полным уважением суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ, включая Крым и Севастополь».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде намерена в ближайшее время посетить Украину. Она заявила, что намерена оценить ситуацию на Украине, а также усилия, предпринимаемые для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

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