Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Команда избранного президента США Джозефа Байдена попросила посла в России Джона Салливана временно остаться на посту, сообщает 18 января агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

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В окружении Байдена считают должность российского посла слишком важной, поэтому не хотят оставлять её вакантной до тех пор, пока не найдут ему замену, отметили они.

Агентство сообщило также, что Салливан вошёл в «очень небольшую» группу американских дипломатов, которые были назначены при президенте США Дональде Трампе, но какое-то время смогут продолжать работу без необходимости покидать свой пост.

Напомним, Салливан сменил на посту посла в России Джона Хантсмана в начале 2020 года.

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