Приштина, , 07:26 — REGNUM Министерство здравоохранения и Национальный институт общественного здравоохранения Косово получили у Всемирного банка гарантию поставок медицинского оборудования на сумму 1,75 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово уже доставлены морозильники и холодильники высокой мощности и другое оборудование для транспортировки вакцины против коронавируса, трубки для приема анализа крови, а также различное защитное оборудование.

Представитель Всемирного банка Массимилиано Паолуцци подчеркнул, что Всемирный банк намерен продолжить оказывать Косово помощь в деле борьбы с коронавирусом.

Текущая программа Всемирного банка по Косово включает 11 проектов в разных секторах на общую сумму 281,6 миллиона долларов в виде льготных кредитов. Также Всемирный банк предоставляет Косово финансирование в форме грантов и аналитики.

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