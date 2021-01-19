Приштина, , 07:25 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Косово завершила прием заявок на участие в досрочных парламентских выборах 14 февраля от политических субъектов. За пост премьер-министра Косово будут бороться три кандидата — лидер оппозиции, глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти, занимающий ныне пост и.о. премьер-министра Косово кандидат от «Демократической лиги Косово» Авдулла Хоти и глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на кресло в 120-местном парламенте Косово претендуют 1079 кандидатов из 28 партий, коалиций и гражданских инициатив.

Правящая партия Косово — «Демократическая лига Косово» (ЛДК), еще не представила список кандидатов. Ведущая оппозиционная партия — «Движение за самоопределение» — выставило 110 кандидатов на пост депутата, причем 41 имя из 110 — женское, что выделяет «Самоопределение» на фоне других партий, игнорирующих призывы к равенству полов.

«Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная представил список из 60 кандидатов, однако отказался от борьбы за пост премьер-министра. Рамуш Харадинай заявил о намерении занять пост президента Косово.

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