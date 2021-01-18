Рим, , 23:04 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Италии в понедельник, 18 января, утвердительно ответили на вопрос о доверии правительству Джузеппе Конте.

В поддержку правительства проголосовали 321 депутат, против — 259 депутатов.19 января Конте выступит в сенате страны, после чего сенаторы такое проголосуют по вопросу о доверии правительству. Как сообщалось ранее, после начала инициированного партией Маттео Ренци правительственного кризиса в Италии правящая коалиция потеряла большинство в парламенте. Президент страны Серджо Маттарелла, основываясь на голосовании депутатов и итогах своих встреч с лидерами партий, может объявить досрочные выборы, или разрешить формирование новой коалиции в прежнем составе парламента, или разрешить нынешнему правительству продолжить работу.

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