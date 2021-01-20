20 января 2021 | Время чтения 4 мин

Трудно понять, на что рассчитывают PiS и Ярослав Качиньский с его «собственным проектом европейского строительства», предполагающим построение конфедерации, которая сделает ЕС «настоящей сверхдержавой, но предоставит гораздо больше свободы национальным государствам». Складывается ощущение, что польская правящая партия в конечном итоге сама спустит воздух из надуваемого ею политического «воздушного шарика», как это было со многими ее инициативами ранее.

Станислав Стремидловский, , 20:00 — REGNUM Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский дал интервью газете Rzeczpospolita, в котором выдвинул серьезную внешнеполитическую инициативу, связанную с реформой Европейского союза. Интерес вызывает уже сам выбор издания. Последние годы Качиньский предпочитает общаться со средствами массовой информации, лояльными PiS. Что касается Rzeczpospolita, то это газета с проевропейской ориентацией и умеренно критикующая правящую партию. Впрочем, возможно, дело еще и в том, что недавно в Польше прокатились слухи о переговорах по покупке издания государственный концерном Orlen. В случае успешного завершения сделки влияние правительства на журналистов Rzeczpospolita, несомненно, возрастет.

Ярослав Качиньский Иван Шилов © ИА REGNUM

Но это антураж. Главным можно назвать следующее заявление Качиньского. «Мы хотим через группу Европейских консерваторов и реформистов (ECR, консервативная фракция евроскептиков-конфедератов в Европейском парламенте, которая располагает 59 мандатами из 751 — С.С.) представить наш собственный проект европейского строительства, — сказал глава «Права и Справедливости». — Я надеюсь, что со временем мы сможем предложить новые союзные договоры». Качиньский отдельно остановился на роли и значении национальных государств. Он считает, что они обеспечивают «самобытность и разнообразие в ЕС, включая культурное разнообразие», являются источником демократии, потому что «нет европейских демосов, есть национальные демосы, а без демосов нет демократии». Этому противопоставляется концепция федерализации, создание своего рода Соединенных Штатов Европы (СШЕ). Председатель PiS считает такую идею «наивной». По его словам, «Германия может быть федерацией, США могут, хотя там разногласия в какой-то момент даже привели к войне. В случае с Европой это будет либо конфедерация, либо империя (я недавно услышал это допущение от очень мудрого человека и полностью с ним согласен)». И заключает: «Мы реалистично смотрим на Евросоюз. Там идут очень плохие процессы».

Сейм Польши Sejm.gov.pl

Под последним, очевидно, предполагается дискуссия вокруг утверждение проектов бюджетов ЕС на 2021—2027 годы и Фонда восстановления экономики после коронавируса, которые связали с утверждением нового механизма — деньги в обмен на верховенство права. Польша и Венгрия активно выступали против него, угрожая даже заблокировать принятие бюджетов на общую сумму 1,8 триллиона евро. Но в конечном итоге под давлением немецкого канцлера Ангелы Меркель согласились не накладывать вето в обмен на то, что введение в действие механизма будет отложено до рассмотрения его законности Судом Европейского союза (CJEU), который такие дела обычно обсуждает не менее двух лет. Достигнутый компромисс был оформлен на саммите глав государств и правительств стран — членов ЕС, проходившем 10−11 декабря в Брюсселе. Однако спустя несколько дней его фактически опротестовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что механизм «деньги в обмен на верховенство права» заработает уже с января 2021 года.

Иначе говоря, глава ЕК поставила себя выше руководителей национальных государств и их договоренностей. Вместе с тем волна негодования обрушилась не только на Варшаву и Будапешт, что привычно, но и на Берлин. Немецкого канцлера обвинили в том, что она «не сумела или не захотела на раннем этапе обуздать авторитарных лидеров Венгрии и Польши», тем самым «усугубив серьезную проблему» — раскол Европы. Посыпались и более концептуальные претензии к Меркель, которая на протяжении всего срока своего правления, как заявляют критики, «подмораживала» Евросоюз, однако так и не представила образ его развития на будущее. За этим видятся первые всполохи на горизонте намечающейся глобальной дискуссии о форме и устройстве ЕС после юридического завершения выхода из него Великобритании. Британцы еще могли сдерживать европейских федералистов, а кому это окажется по силам после Brexit? Разве что немецким политикам, разделяющим концепцию ЕС как союза национальных государств.

Ангела Меркель Kremlin.ru

Но, похоже, что в самой Германии сформировалось влиятельное лобби, готовое растворить и свою страну в СШЕ. Как заявляет на страницах газеты Sueddeutsche Zeitung профессор международного и европейского права Аугсбургского университета Кристоф Веддер, «кто хочет восстановить суверенитет, что является политически оправданным желанием, должен покинуть ЕС, образцом чего является Brexit». Поэтому трудно понять, на что рассчитывают PiS и Ярослав Качиньский с его «собственным проектом европейского строительства», предполагающим построение конфедерации, которая сделает ЕС «настоящей сверхдержавой, но предоставит гораздо больше свободы национальным государствам». Возможно, он рассчитывает на то, что главы государств и правительств не захотят отдавать полномочия в пользу структур Европейского союза. Также Варшава может полагаться на США, которые до сих пор выступали против усиления федерализации Европы. Хотя складывается ощущение, что польская правящая партия в конечном итоге сама спустит воздух из надуваемого ею политического «воздушного шарика», как это было со многими ее инициативами ранее.