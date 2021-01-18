Киев, , 20:58 — REGNUM Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский требует созвать внеочередное заседание президентской фракции из-за введенных США против него санкций .

Об этом политик сообщил на пресс-конференции сегодня, 18 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 11 января министерство финансов США ввело дополнительные санкциипротив ряда физических лиц и организаций. Санкции США были введены против бывших украинских чиновников и действующего народного депутата Александра Дубинского. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать людей, вмешавшихся в выборы США, но не уточнил, как конкретно это высказывание связано с Дубинским.

Сам же депутат заявил, что в средствах массовой информации и социальных сетях политические оппоненты «Слуги народа» используют ситуацию с санкциями как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает.

«Промедление с проведением внеочередного заседания фракции на эту тему может привести к тому, что будут крайне негативные последствия в виде дискредитации и президента Зеленского, и парламентской фракции», — отметил Дубинский.

Политик отметил, что есть моменты, которые он не может озвучить публично, но должен вынести на заседание фракции. По его оценке, сейчас некие «аферисты» временно победили и «подставили» американских чиновников.