19 января 2021 | Время чтения 8 мин

Между НАТО и националистическими элитами Украины существует жёсткое, но скрытое противостояние, камуфлируемое взаимными реверансами. Каждая сторона рассматривает другую как средство достижения своих целей. А поскольку цели не совпадают, то конфликт интересов невозможно прикрыть риторикой. Стороны раздражены друг другом и делают всё возможное, чтобы заставить другую сторону подчиниться.

Александр Халдей, , 03:22 — REGNUM Отношения между НАТО и Украиной только внешне выглядят стремлением к союзничеству или как минимум единым пониманием общих целей. Как известно, нынешние власти Украины всеми силами стремятся стать членами НАТО, и США не возражают против этого членства, но только при совершенно других обстоятельствах. Без территориальных конфликтов, с Крымом и Донбассом в составе Украины.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Между НАТО и националистическими элитами Украины существует жёсткое, но скрытое противостояние, камуфлируемое взаимными реверансами. Каждая сторона рассматривает другую как средство достижения своих целей. А поскольку цели не совпадают, то конфликт интересов невозможно прикрыть риторикой. Стороны раздражены друг другом и делают всё возможное, чтобы заставить другую сторону подчиниться.

Украина стремится в НАТО не только для того, чтобы войти в ЕС и из обоих источников получать финансирование за торговлю своим местом на географической карте. И не только для того, чтобы вовлечь НАТО и ЕС в свою войну с Россией, заставив воевать вместо себя. Все эти поползновения прекрасно читаются лидерами Запада, у которых свои стратегии в отношении России, и для Украины эти попытки закончатся ничем.

Членство в НАТО нужно Украине для создания своего геополитического проекта. Он подразумевает превращение в мощный региональный центр силы, прирастающий не только Крымом и Донбассом, но и землями Кубани, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей. Этот проект является конкурентным не только российскому и польскому, а шире — польско-литовскому, но и британско-турецкому.

Конкуренция турецких, польских и украинских имперских стремлений, поощряемых на стадии их зарождения, используется Западом для манипуляций местными элитами, но, будучи реализована, способна нарушить управление Восточной и Центральной Европой со стороны Британии и США, которые поощряют соперничество вассалов, но не до такой степени, чтобы своими руками накачивать их силой.

Тем более что воевать придётся с ядерной Россией, а не с Ираком или Югославией. Украинский, польский и германский центры силы в Европе, будучи оформлены и сформированы, объективно уменьшают руководящую и направляющую роль США, так как будут стремиться выйти из подчинения, создавая эксцесс исполнителя.

Sea Breeze 2016 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украина стремится связать США втягиванием в конфронтацию с Россией. Такая конфронтация превращает Украину в капризную женщину, требующую постоянные подарки за благосклонность и преданность. Свобода рук для Украины расширится, а для США сузится, и это будет означать, что США сами поделились с Украиной своим силовым ресурсом. Уже не Украина будет средством для США, а США станут средством для Украины.

Поэтому США сами стремятся определять степень своего включения в любые конфликты и никогда не потеряют статус арбитра. Включение Украины в НАТО в таком случае США не выгодно. Воевать с Россией самим за Крым и Донбасс означает превратиться из заказчика политики в исполнителя, и больше того, — превратить Украину в такого заказчика. Предполагать, что у Украины есть шансы в такой политике с США — это наносить американским элитам большое оскорбление.

Другое дело, если бы Крым и Донбасс были в составе Украины де-юре и де-факто. То есть не нужно было бы за них воевать с Россией. Тогда Украина, как и Германия, включается в НАТО вместе с ключевыми плацдармами, и там разворачиваются военные базы, за которые нет нужды самим воевать с русскими. Однако такой ситуации нет, и это переворачивает украинские стремления в НАТО с ног на голову.

Однако у Украины нет иного геополитического выбора, кроме как продолжать пытаться взвинтить свою ценность в глазах Запада за счёт подчёркивания своей военной ценности для НАТО. А если такой ценности нет, то её нужно создавать искусственно. Сожжены все мосты и перебиты все горшки с Россией ради встречных движений со стороны НАТО и ЕС, но потеря Крыма и Донбасса обнулила все первоначальные планы. Без этих территорий Украина в НАТО не нужна.

Горячая война с Россией на Украине не входит в планы США, так как не столько решает проблемы, сколько создаёт их. Нужна война вялотекущая, такая, которая будет расходовать силы России, но удержит её от полноценного военного ответа.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если же война станет полноценной, не исключён серьёзный кризис НАТО в связи с несогласием ряда европейских стран, имеющих серьёзные экономические связи с Россией. Санкции они ещё поддержат, а полноценную войну уже нет. И тогда США грозит развал НАТО.

И не потому что кто-то в Европе любит Россию, а потому что кризисом НАТО не замедлит воспользоваться Турция, в результате чего Германия, Франция и Британия окажутся за гранью допустимых внешнеполитических рисков, а это уже хаос. Таким образом, Украина — это главный нервный узел, где сплетены долгосрочные стратегические цели России и НАТО. Любые изменения в конфигурации Украины способны скорректировать эти цели в ту или иную сторону.

Отсутствие членства Украины в НАТО не является препятствием для альянса — и прежде всего США — в деле давления на Россию средствами военных угроз. Самоокупаемость Украины важна для ЕС и США для того, чтобы плацдарм сам себя содержал, так как дотировать Украину совершенно нереально. Но различные формы ассоциативного членства позволяют НАТО получить от Украины всё, не неся при этом ни затрат, ни обязательств.

Это является полным крахом украинского проекта в том виде, в каком он представляет ценность для нынешних украинских элит и их ядерного электората. Признать это они не могут и просто тянут время, видя шансы в разных американских администрациях и надеясь, что Запад всё же решится начать войну с Россией на территории Украины. Для Гитлера такой сценарий (стать полем боя Англии и России) считался германской геополитической катастрофой. Но для украинских националистов он самый привлекательный из всех альтернатив.

Ибо самим реализовать план украинской империи нынешние украинские элиты не в силах. Их единственный шанс — это война Запада с Россией. Но Запад ведёт с Россией гибридную войну, а от неё Украина лишь теряет, и чем дальше, тем больше. Надежда на то, что США придут и отвоюют для Украины часть России, подняв незалежную до уровня Польши, Германии и России, с каждым годом становится всё призрачнее.

Для США же, напротив, важно, чтобы Украина и дальше продолжала вытягивать ресурсы из России, создавая поводы для санкций и давления. Все попытки Киева втянуть США в войну ради Украины обнаруживают серьёзную зону расхождения американских и украинских интересов. Пока Украина слаба и зависима от США, она не смеет возражать.

Хоровод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако украинская националистическая элита такова, что кусает рано или поздно любую кормящую или наказывающую руку. Украинствующие элиты злопамятны, и когда станет очевидным, что США в силу каких-то причин не решают задач украинского имперского проекта, удар в спину последует незамедлительно.

США уже показали, что они строят из Украины не империю, а третьесортного евровассала, что абсолютно не устраивает украинский олигархат, две трети которого уже превратились из послушных марионеток США в полутайных врагов и начали искать сепаратных соглашений с Россией.

Действительно, попытки Вашингтона и Брюсселя через Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) осуществлять перехват управления Украиной из рук олигархов не только создаёт двоевластие, но и несёт смертельную угрозу для нынешних хозяев Украины. Не для того они выбрали нынешний проект и впустили Запад на Украину, чтобы потом потерять там всё.

Лояльность олигархата Западу велика в силу офшорного и долларового характера богатства хозяев Украины. Но это не значит, что если загнать их в угол, они сдадутся. Не тот характер у этой публики, прошедшей 90-е и выжившей в самой жестокой внутривидовой войне на пространстве СНГ. Отдавать власть на Украине они не собираются ни российским, ни американским ТНК. И они способны разрушить проект нынешней украинской государственности, если он перестанет соответствовать их целям.

Конфликт интересов украинского олигархата и Запада не означает готовность правящего класса Украины развернуться к России. Но и не отменяет растущего расхождения интересов между Украиной и Западом, что проявляется в спорах вокруг вхождения Украины в НАТО. То, что нынешние американские марионетки в Киеве во всём покорно следуют за вашингтонским курсом, не означает согласия украинских олигархов.

Да, Ахметов, Порошенко и Коломойский никогда не бросят вызов США. Но и судьбы Фирташа они не примут. Они пока молчат, но это не значит, что они всем довольны, всё внутренне готовы принять и не будут саботировать всё, что разрушает их господство.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если НАТО не несёт им денег и могущества, а наоборот, пытается лишить источников обогащения и власти, то такое НАТО им не нужно. Рано или поздно конфликт олигархата Украины и олигархата США выльется в борьбу между ними за государственную власть на Украине. Она уже имеет место сейчас (конфликт вокруг КС Украины), но когда она станет явной, НАТО перестанет быть целью Украины.

Сейчас, как и пять лет назад, это выглядит фантастичным, но если всё продолжит развиваться такими темпами, никто не сможет предсказать, что будет ещё через пять лет. Если Байден не спасёт украинских олигархов, они усилят попытки договориться с Москвой. Если же он их спасёт, то его не простят в США. В любом случае на натовских перспективах Украины это скажется самым негативным образом.