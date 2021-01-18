Нью-Йорк, США, , 20:36 — REGNUM Усиленные меры безопасности, действующие вокруг небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, будут отменены после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом 18 января сообщает CNN со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

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По информации телеканала, организованный в небоскрёбе на время президентства Дональда Трампа центр связи прекратит работу 20 января. Заграждения вокруг здания будут сняты, а на прилегающих улицах возобновится движение транспорта.

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил журналистам, что все меры будут реализованы во взаимодействии с Секретной службой, которая обеспечивает охрану в том числе бывших президентов Соединённых Штатов.

Напомним, в период президентской кампании 2016 года в небоскрёбе Trump Tower в центре Манхэттена располагался предвыборный штаб Дональда Трампа. После вступление его в должность главы Белого дома здание было взято под усиленную охрану.