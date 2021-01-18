Киев, , 19:26 — REGNUM Верховной раде Украины предлагают запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятиях, в учреждениях или организациях.

Соответствующий законопроект сегодня, 18 января, зарегистрирован в парламенте страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы инициативы отмечают, что на Украине существует «избыточное количество переносов рабочих дней», которое, по их мнению, негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала страны в мире.

Также депутаты считают, что перенос рабочих дней — это «типичная советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России».

Отметим, что профильным для данного законопроекта является комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который и должен вынести первый вердикт по этой инициативе. Даты рассмотрения законопроекта на сегодняшний день неизвестны.