Эль-Генейна , , 19:17 — REGNUM О гибели 129 и ранении 198 человек в городе Эль-Генейна (провинция Западный Дарфур, Судан) сообщает 18 января Al Jazeera.

Уточняется, что люди погибли и пострадали в ходе межэтнических столкновений, начавшихся два дня назад. По данным местных властей, в Западном Дарфуре ведётся ликвидация последствий случившегося.

В провинции находится федеральный армейский контингент, ожидается пополнение для восстановления стабильности.

Напомним, из-за гибели араба в Западном Дарфуре вспыхнули беспорядки. В ход пошло огнестрельное и холодное оружие. Властями ведётся расследование случившегося.

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