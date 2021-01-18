Цюрих, Швейцария, , 19:05 — REGNUM Матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года перенесли из Минска, сообщает 18 января со ссылкой на собственный источник ТАСС.

Решение принято 18 января на заседании совета Международной федерации хоккея. Где будут проходить соревнования, не сказано.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 г.

16 января глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что 18 января будет принято решение об отмене проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 г. в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава IIHF рассказал о проблемах из-за общения с Лукашенко