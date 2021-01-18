Рим, , 19:02 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не справился со своими обязанностями и должен уйти в отставку, сказано в общем заявлении трех оппозиционных правоцентристских партий, опубликованном в понедельник, 18 января.

Как сообщалось ранее, Конте 18 января выступил в парламенте, выразил готовность продолжать работу на своем посту даже после выхода из состава правительства министром от партии Маттео Ренци. Но поскольку необходимого большинства голосов у коалиции теперь нет, Конте призвал поддержать его всех «добровольцев». Голосование по вопросу о доверии правительству состоится вечером 18 января.

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Италия не может зависеть от правительства, «собранного» таким образом, Конте показал свою некомпетентность и должен уйти, правоцентристы готовы управлять Италией — либо после победы на досрочных выборах, либо в случае формирования новой коалиции без проведения выборов, сказано в совместном заявлении Маттео Сальвитал поини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони.

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