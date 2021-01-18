Киев, , 19:01 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук так болезненно отреагировал на заявление представителей республик Донбасса о их готовности вести переговоры об обмене пленными только с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народными депутатом Украины Виктором Медведчуком, что договорился до того, что прямо назвал ДНР и ЛНР отдельными государствами.

Об этом заявил в своем комментарии сегодня, 18 января, украинский политический эксперт Сергей Розенбаум.

Политолог подчеркнул, что высказывание Кравчука о том, что вопрос об обмене пленными «государства должны решать на государственном уровне» является фактически официальным признанием республик Донбасса.

«Получается, что главный переговорщик от Украины, представитель президента в контактной группе, признает самопровозглашённые формирования отдельными государствами! Несмотря на свой громадный профессиональный опыт, Кравчук признал их субъектами международного права… Что дальше? Украина скоро официально признает их независимыми государствами?», — задается вопросом эксперт.

По его мнению, такие заявления непростительны для главы украинской делегации и свидетельствуют о том, что первому президенту Украины пора подумать о пенсии.

«А если же это личное мнение Кравчука, наверное, таких представителей нужно немедленно отправлять на пенсию. Кравчук не считает неконтролируемый Киевом Донбасс территорией Украины, это абсурд!» — резюмировал Сергей Розенбаум.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители ДНР и ЛНР заявили, что к празднику Крещения 19 января готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины — но только при посредничестве Виктора Медведчука, а не официальной украинской власти. От лица Киева инициативу Донецка и Луганска официально прокомментировал как раз Леонид Кравчук, который в том числе увидел в этом предложении «попытку давления».