Париж, , 19:06 — REGNUM Лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своем интервью телеканалу BFM TV высказалась против введения во Франции «санитарных паспортов».

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В интервью Ле Пен заявила о своем решительном противостоянии идее «санитарного паспорта», который предполагает ограничение перемещения и посещения некоторых общественных мест для тех, кто не сделал прививку от COVID-19.

«Я выступаю резко против. Прежде всего, потому что меня беспокоит нарушение личных прав и свобод. Я вижу, что правительство Эммануэля Макрона (президента Франции — прим. ИА REGNUM) с большой легкостью нарушает личные права и свободы и, к тому же пытается добиться возможности принимать решения, которые бы непосредственно влияли на свободу французов, без одобрения парламента», — пояснила политик.

«Учитывая то, что правительство не способно вакцинировать всех тех, кто бы этого хотел, говорить сегодня о санитарных паспортах кажется мне неуместным», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру объяснил, почему идея «санитарного паспорта», по его мнению, является основным способом преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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