Москва, , 18:21 — REGNUM Левое крыло Европарламента опубликовало 14 января 2021 года новый отчет «Искусственный интеллект в европейской обороне: автономное вооружение?», согласно которому проекты ЕС по вооружению, основанные на цифровой трансформации и искусственном интеллекте (ИИ), представляют угрозу для Европы, поскольку они нагнетают гонку вооружений и эскалацию скрытых конфликтов между государствами.

Титульный лист отчета Кристофа Маришки «Искусственный интеллект в европейской обороне, автономное вооружение»

По мнению автора отчета политолога Кристофа Маришки, перевооружение ЕС с внедрением цифровых технологий (от оптимизации логистики до автономных систем оружия, которые могут идентифицировать и атаковать цель без вмешательства человека) может привести к глобальному конфликту и военным действиям в ближайшем будущем.

Кристоф Маришка определил следующие направления развития ИИ в европейской стратегии вооружения:

создание технологий, улучшающих осведомленность о ситуации с помощью компьютерного зрения и систем распознавания речи, которые могут быть использованы для космической и авиаразведки, для слежение через социальные сети, для ограничения доступа врага на защищаемую территорию;

создание препятствий для вражеского вторжения в кибернетическое и информационное пространство;

создание оружия для продолжения радиоэлектронной войны с помощью дронов;

планирование и реализация цепочек поставок для армии и оборонного комплекса;

аддитивное производство (3D-печать);

вербовка населения.

В отчете перечисляются шаги, которые делает ЕС для достижения европейского киберсуверенитета:

«В связи с тем, что ЕС не имеет собственного ядерного оружия, военное планирование Союза не ограничивается операциями по урегулированию кризисов и конфликтов с явно более слабыми противниками. ЕС пытается сформулировать активную, геополитически мотивированную технологическую и промышленную политику для своей «стратегической автономии». Это означает развитие инновационных информационных и коммуникационных технологий, которые гарантируют доступность и целостность данных, обеспечивая при этом безопасность в европейском цифровом пространстве. Таким образом ЕС пытается реализовать идею «европейского киберсуверенитета».

Идея эта реализуется через технологии киберситуационной осведомленности, защитные кибертехнологии, автономные системы киберреагирования, возможности разведки киберугроз. Среди наземных боевых возможностей особо выделяются беспилотные системы. Эти же системы используются и в таких областях, как «морская маневренность» и «подводный контроль», в области космоса и в сферах, связанных с «превосходством в воздухе». ИИ прямо упоминается, когда речь идет об автоматизированных действиях по управлению воздушным пространством» и установлении «необходимости обеспечения доступа к европейскому воздушному пространству пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для обучения, транспортировки, развертывания и эксплуатации».

Технологии ИИ для развития вооружений ЕС

Однако, как отмечает автор исследования, подходы ЕС к разработке супер-ИИ на основе больших данных и машинного обучения до сих пор остаются на ранней стадии. Ни один из ранних проектов вооружения явно не нацелен на сбор больших объемов данных о маневрах или реальных боях, хотя бы для целей обучения и моделирования, не говоря уже об анализе данных в сочетании с данными, полученными из гражданской среды с использованием самообучающихся алгоритмов. Практика по созданию инфраструктуры для объединения огромных объемов данных и вычислительной мощности также остаётся незначительной.

Нынешний президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сейчас активно продвигает тему интеграции вооружений с использованием ИИ и цифровизации. С этой целью она назначила государственным секретарем обороны Катрин Судер, которая ранее возглавляла немецкий филиал консалтинговой фирмы McKinsey.

Кристоф Маришка полагает, что девиз «если не оцифровываешь — проиграешь» означает только одно — в выигрыше останутся крупные компании и корпорации. Он задает вопрос:

«Во времена жесткой экономии, а также при возникновении пакетов экономических стимулов, связанных с пандемией, возникает очень конкретный вопрос, следует ли инвестировать в обучение медсестер, медицинского персонала и учителей или переводить в цифровую форму здравоохранение, образование и т. д.?»

Такие компании, как Roland Berger и McKinsey, продвигают создание «экосистем» для процессов цифровизации, особенно в области ИИ, при этом в центре внимания находятся стартапы, которые должны передавать результаты финансируемых государством исследований и коммерциализировать их с помощью венчурного капитала. Якобы для Германии и Европы это единственный способ не уступить свои позиции Китаю и США. Соответственно, государственный сектор должен инвестировать в технологические исследования, создавать исследовательские и стартап-кластеры, помогать бизнесу посредством финансовой поддержки и изменений в трудовом и налоговом законодательстве. Маришка считает это гигантской программой перераспределения под девизом «социализировать издержки, приватизировать прибыль».

Подводя итог, автор исследования призывает Евросоюз отказаться от политики интеграции ИИ в вооружение и цифровизацию и вместо этого искать социальные решения социальных проблем. Он предполагает, что в этом случае на программы вооружения будет выделяться меньше денег, и государствам придется разоружаться. Следовательно, Европе придется принять новую оборонительную стратегию и подумать, как достичь реальной безопасности с помощью гораздо более простых и дешевых средств. Например, через запрет автономного оружия и отказ от всего кибероружия. Не против Китая, России и США, а вместе с ними и со всеми государствами, которые все равно не выдерживают гонки вооружений.

В июне 2020 года Еврокомиссия одобрила первые 16 проектов новых военных технологий, которые получат финансирование ЕС в размере €205 млн. К ним относятся алгоритмы для борьбы с роями дронов, средства электронной атаки с воздуха, беспилотные наземные транспортные средства, высокоточные ракеты и усиление кибербезопасности.

В преддверии законодательной инициативы по ИИ со стороны Еврокомиссии, которая ожидается в начале 2021 года, левые депутаты Европарламента призвали остановить эту «гонку вооружений», урегулировать или даже полностью запретить автономные системы вооружений и кибервойну.

Одновременно более 60 организаций европейского гражданского общества и правозащитников призвали Еврокомиссию установить «соответствующие ограничения на использование технологий на основе ИИ», чтобы гарантировать, что их использование будет безопасным и законным.

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