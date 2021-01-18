Минск, , 17:43 — REGNUM Уголовное дело по обвинению менеджеров дочерней структуры Газпрома в Белоруссии — «Белгазпромбанка» — в совершении криминальных деяний переданы из КГБ в генеральную прокуратуру республики. об этом сказано в опубликованном 18 января заявлении белорусского комитета госбезопасности.

«Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.

Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В.Бабарико, не заявил, — сказано в сообщении. —

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе В. Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом».

Напомним, уголовное преследование экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико началось летом после того, как бывший банкир заявил об участии в выборах президента Белоруссии. С тех пор он вместе с сыном Эдуардом Бабарико (главой избирательного штаба) находится в СИЗО КГБ.

Также 18 января стало известно, что фактически возглавлявшая «Белгазпромбанк» экс-председатель Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова решением акционеров (структур Газпрома) и совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15 января стала законным председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января.

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