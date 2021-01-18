Париж, , 17:43 — REGNUM Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что глава государства поблагодарил Совет мусульман Франции за подготовку «Устава принципов ислама». Об этом в понедельник, 18 января, передает Le Figaro.

Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе встречи с представителями Совета мусульман Франции Макрон поблагодарил их за «четкую и ясную поддержку в отношении Республики».

Президент также добавил, что «Устав принципов ислама» является «чрезвычайно важным этапом» разработки законопроекта о борьбе с исламским сепаратизмом, который позволит «понять, как организована мусульманская религиозная система».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января Совет мусульман Франции сообщил в своем коммюнике, что завершил подготовку «Устава принципов ислама», разработки которого потребовал Макрон в рамках подготовки законопроекта о борьбе с исламским сепаратизмом.

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