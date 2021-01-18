Киев, , 17:18 — REGNUM Визит избранного президента США Джо Байдена на Украину — это вопрос «недалекого будущего», заявил в эфире украинского телевидения 18 января заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что Байдена, «как и других мировых лидеров», власти Украины будут приглашать на празднование 30-летия независимости в августе нынешнего года.

Жовква уверен, что и вопрос визита Зеленского в США остается на повестке дня, хотя ситуация усложнилась из-за коронавирусных ограничений.

«Такой визит мы готовим, паузы у нас не было… Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей… они подхватят эту тему», — уверен соратник украинского президента.

Вместе с тем, он уточнил, что никакой конкретики по данному вопросу сейчас нет — «но как только этот визит будет содержательно подготовлен обеими сторонами, сразу появится и дата».

ИА REGNUM напоминает, что в январе прошлого года, в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео Зеленский заявил, что готов «хоть сейчас» вылетать в Вашингтон.

«Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и кроме тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, то я готов ехать завтра», — отметил тогда глава украинского государства.