Берлин, , 17:17 — REGNUM Разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в Германии опротестовано германскими природоохранными организациями Nabu и DUH, сообщает 18 января Dpa.

Соответствующее заявление поступило в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, ранее разрешившее прокладку «Северного потока — 2» в водах Германии. Действие разрешающего решения приостановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 15 января разрешило работы по строительству «Северный поток — 2» в январе — мае текущего года в германских водах.

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