Баку, 18 января 2021, 17:06 — REGNUM Количество погибших в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе азербайджанских военных выросло до 2855, сообщает обновленный список жертв, опубликованный 18 января министерством обороны Азербайджана.
В обновленном списке погибших указаны имена 2855 военнослужащих.
Ранее азербайджанское военное ведомство заявляло о 2841 погибшем в боях сентября-ноября 2020 года.
Кроме того, сообщается о 50 военных, числящихся пропавшими без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября 2020 года. затем Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. В регион был введен контингент российских миротворцев.
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