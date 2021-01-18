Баку, , 17:06 — REGNUM Количество погибших в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе азербайджанских военных выросло до 2855, сообщает обновленный список жертв, опубликованный 18 января министерством обороны Азербайджана.

В обновленном списке погибших указаны имена 2855 военнослужащих.

Ранее азербайджанское военное ведомство заявляло о 2841 погибшем в боях сентября-ноября 2020 года.

Кроме того, сообщается о 50 военных, числящихся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября 2020 года. затем Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. В регион был введен контингент российских миротворцев.

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