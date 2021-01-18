Варшава, , 16:29 — REGNUM Ректор Варшавского медицинского университета Збигнев Гацёнг должен уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом заявил глава министерства образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире Polskie Radio 24.

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«Ректор Варшавского медицинского университета, профессор Збигнев Гацёнг должен уйти в отставку. Это бесспорно. Сохранение ситуации в её нынешнем виде не помогает ни программе вакцинации, ни развитию Варшавского медицинского университета», — заявил Чарнек, добавив, что в университете при согласии его ректора произошла ситуация, которая возмутила большинство жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января выяснилось, что в Варшавском медицинском университете были вакцинированы некоторые актеры, знаменитости и представители СМИ, хотя порядок вакцинации предусматривает первоочередность процедуры для медработников и пожилых людей.