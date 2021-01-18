Киев, , 16:23 — REGNUM Офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело о нарушениях во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом 18 января сообщила пресс-служба партии «Голос», которая и инициировала соответствующее обращение в генпрокуратуру, передает корреспондент ИА REGNUM.

Партия отмечает, что переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта одного из депутатов Рады проголосовала «за» назначение, хотя самого парламентария в этот момент не было в зале.

«Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364−2 уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести государственному бюро расследований», — отмечают в «Голосе».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Верховная рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, за это решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев — 226. Глава Рады Дмитрий Разумков ранее уже поручал регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение Шкарлета.

На Украине многие выступили против назначения Шкарлета на пост министра из-за того, что чиновник в свое время был депутатом Партии регионов Виктора Януковича.