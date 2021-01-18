Рим, , 16:20 — REGNUM Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте попросил парламент поддержать его. Он заявил, выступая 18 января в нижней палате, что готов продолжать выполнять свои обязанности во главе правительства.

По словам Конте, он работает над политическим соглашением, которое даст возможность создать условия для «укрепления правительственной команды». Он добавил, что «не намерен оставаться исполняющим обязанности министра сельского хозяйства», поскольку для него есть «важные задачи на международном уровне».

Напомним, из правящей коалиции в парламенте Италии вышла партия «Живая Италия». Это создало политических кризис: у действующего правительства в парламенте не оказалось поддержки большинства депутатов.

14 января 2021 г. президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об отставках вышедших из правительства представителей «Живой Италии» и возложил временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства на Конте.

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