Москва, , 16:05 — REGNUM В Госдуме назвали абсолютно обоснованным решение о высылке двух дипломатов Нидерландов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

«Решение о высылке двух дипломатов Нидерландов — симметричное и абсолютное обоснованное. Это адекватный ответ на недружественные шаги по грубому выдворению сотрудников российского посольства в Гааге по надуманным причинам», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Объявление персонами нон-грата ранее было принято считать исключительными случаями в дипломатической практике, говорит парламентарий, однако, коллективный Запад ставит их на регулярную основу, при этом Нидерланды вообще в последнее время стоят в авангарде некой антироссийской кампании.

«Это проявляется и в рамках межпарламентского сотрудничества, что не может не вызывать нашего сожаления», — отметил депутат.