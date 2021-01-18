Киев, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 18 января, в рамках акции протеста граждане в очередной раз перекрыли трассу Киев — Харьков в районе Полтавы.

Протестующие требуют радикального снижения цены на газ и жилищно-коммунальных тарифов в целом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники акции заявили, что не воспринимают решение правительства о фиксации цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр газа и считают его «подачкой». Было заявлено, что на нужды ЖКХ идет газ собственной добычи, а не импортный, который стоит гораздо ниже того уровня, который установило правительство.

Местные СМИ уточняют, что участники акции время от времени пропускают только грузовики, в остальном движение на одной из ключевых трасс страны блокировано.

Также сегодня акции протеста с перекрытием дорог происходят и в Черновицкой области страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня кабинет министров Украины официально установил граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр топлива. Как отмечается в документе, эта цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или завершения карантина. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что при таком же потреблении, как раньше, средняя платежка после этой скидки будет меньше в среднем на 500 грн. За декабрь и январь средняя платежка за стандартную двухкомнатную квартиру составляет 4−5 тыс. гривен (140−180 долларов).