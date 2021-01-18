Москва, , 15:04 — REGNUM Совместные военные учения РФ и КНР призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы двух стран, они не направлены против Японии. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 января в ходе пресс-конференции.

Говоря о военной обстановке в регионе, он подтвердил, что Москва и Пекин организуют общие военные учения, проводят и другую совместную работу. Такие учения не являютя чем-то принципиально новым, они проходили в сухопутном варианте, в формате ШОС и двустороннем формате. Недавние учения прошли по линии воздушно-космических сил.

«Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал «очень добрыми» текущие отношения России с Японией.

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