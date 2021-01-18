Москва, , 14:43 — REGNUM Власти США делают попытки нагнетания напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 18 января заявил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я думаю, что это отражает доверительный, нацеленный на перспективу характер российско-китайских отношений, отражает нашу обоюдную нацеленность на обеспечение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где некоторые наши другие коллеги, в частности Соединенные Штаты, пытаются нагнетать напряженность», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что Вашингтон делает это посредством военных мероприятий, носящих антикитайскую направленность и нацеленных на изоляцию России, а также своими планами по развертыванию компонентов американской противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«И эти средства будут иметь возможность достигать территории как Китая, так и Российской Федерации», — добавил Лавров.

Кроме того, он рассказал, что Россия и Китай в декабре минувшего года подписали протокол, продлевающий двустороннее соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет и провели второе совместное патрулирование ВКС РФ и ВВС Китая в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве рассчитывают, что саммит лидеров «пятерки» стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН состоится тогда, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.