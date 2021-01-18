Москва, , 14:40 — REGNUM Российская сторона настаивает на недопустимости применения силы против сирийских военнослужащих. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Он отметил, что российские военнослужащие контактируют с представителями США. Это необходимо для того, чтобы обеспечить определенные правила, сказал Лавров.

«Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется», — сказал министр. Вместе с тем необходим диалог для соблюдения правил, подчеркнул Ларов.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США «нещадно эксплуатируют» сирийские национальные богатства, а на вырученные деньги содержат оппозиционные силы, в том числе вооруженные формирования курдов.

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