Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума на заседании 19 января может обсудить проект заявления «Об осуждении политики двойных стандартов и недопущении нарушения прав демонстрантов (митингующих) в Европе», подготовленный депутатами фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, это следует из документов к заседанию Совета Думы, который утвердит повестку работы нижней палаты парламента.

Депутаты хотят осудить непропорциональное применение силы полицией и политику двойных стандартов в Европе, прежде всего, речь идет о Германии и Франции, где граждане выразили протест против ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Однако, обратили внимание в нижней палате парламента, власти Германии и Франции продолжают гневно клеймить действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу.

«Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание», — отмечается в проекте заявления.

«Государственная дума призывает парламентариев и правительства европейских государств продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом, а также в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний», — говорится в документе.