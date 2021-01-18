Ереван, , 14:18 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну назначить на пост министра здравоохранения республики Анаит Аванесян, которая в настоящее время является заместителем главы данного ведомства. Об этом 18 января рассказала журналистам помощник армянского президента Асмик Петросян.

«Премьер-министр предложил назначить на пост министра здравоохранения Анаит Аванесян», — заявила она.

При этом известно, что Анаит Аванесян находится на посту замглавы минздрава Армении с мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал прошение об отставке.