Москва, , 14:13 — REGNUM Пхеньян и Сеул не предпринимают никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, заявил 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обе страны Корейского полуострова — Республика Корея и КНДР — продолжают наращивать свой военно-технический потенциал. Южная Корея является для США союзником, а Северная Корея — врагом.

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