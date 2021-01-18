Москва, , 14:12 — REGNUM Российский институт стратегических исследований должен стать открытой публичной площадкой, на основе которой будут выработаны политические рекомендации для регионов, связанных с проектом «Один пояс — Один путь». Об этом 18 января заявил директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не только пишем, но и собираемся обсуждать и говорить. Поэтому налаживаем отношения с издательствами. Тоже работа не очень характерная для института в прошлом, но мне кажется, что очень важная. Вы такое поручение давали», — заявил Фрадков.

В настоящее время Российский институт стратегических исследований налаживает отношения с Федеральным центром социологии — это позволит привлечь дополнительные данные социологических опросов для выработки текущих рекомендаций, указал он.

«Эти вот современные сюжеты очень важны на сегодняшний день и для молодёжи, потому что жизнь быстро идет и потерять темп тоже не хотелось бы, но и свои устои сохранить. Вы обращаете на это внимание, нам кажется, что это очень важно. Нужно для этого привлечь интеллектуальный потенциал экспертов. Хотим, чтобы институт стал публичной площадкой, чтобы эти вопросы и, возможно, другие обсуждать», — указал он.

Институт традиционно занимается международной тематикой, и с этой точки зрения ставит в приоритет вопросы интеграции РФ в мировое экономическое пространство в условиях глобализации и цифровизации.

«И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь своё место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве», — подчеркнул Фрадков.

«Мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит «Пояс и путь», чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов», — отметил он.