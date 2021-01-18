Ереван, , 14:06 — REGNUM Прошение об отставке подал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. Об этом 18 января рассказали в пресс-службе армянского правительства.

«Торосян написал заявление об уходе», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. При этом причины такого решения не указываются.

Также уточняется, что в администрации армянского президента сообщили, что получили предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении Торосяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна решаться в первую очередь Арменией и Азербайджаном.