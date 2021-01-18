Москва, 18 января 2021, 14:07 — REGNUM Украина не выполняет Минские соглашения, а Франция и Германия не обращают на это внимания. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января во время пресс-конференции.
Он рассказал, что Париж и Берлин не реагируют на призывы России, в том числе письменные, с просьбами заставить Украину выполнить взятые на себя обязательства.
Министр призвал западных партнёров признать, что им нельзя «обижать» Украину, поскольку её используют для сдерживания России. В случае подобного признания Лавров пообещал по-другому выстраивать действия РФ на украинском направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существенном влиянии неонацистов на политику украинского государства.
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