Минск, , 13:26 — REGNUM «Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15.01.2021 председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18.01.2021 года назначена Ермакова Надежда Андреевна», — сказано в опубликованном 18 января сообщении дочерней структуры Газпрома в Белоруссии.

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Решением совета директоров «Белгазпромбанка» также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления — им стала Ирина Потапова. Зампредами стали члены правления Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич.

«Белгазпромбанк» в 2020 году был третьим по величине банком постсоветской республики. Глава его правления Виктор Бабарико в мае покинул пост ради участия в президентской кампании и считался основным альтернативным конкурентом Александра Лукашенко. Летом спецслужбы Белоруссии осуществили рейдерский захват банка, назначили временную администрацию банка во главе с экс-председателем Нацбанка Ермаковой, а Бабарико посадили в СИЗО КГБ.

Принимая 24 ноября с докладом Ермакову, Лукашенко указал на два варианта развития ситуации с «Белгазпромбанком»: либо структуры Газпрома продолжают бизнес в Белоруссии, либо власти постсоветской республики национализируют банк. Уголовное дело в отношении менеджеров «Белгазпромбанка» (прежних и формально действующих) не закрыто.

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