Москва, , 13:21 — REGNUM Ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна решаться в первую очередь Арменией и Азербайджаном. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

«Насчёт экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации, вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, и в первую очередь — между Арменией и Азербайджаном», — заявил Лавров.