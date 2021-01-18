Москва, , 12:53 — REGNUM Система госуправления в России станет современной и более эффективной. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы правительства, главная цель реформы — сделать систему государственного управления современной и эффективной.

«Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда», — сказал он.

Мишустин рассказал, что за счёт вакансий планируется сократить более 32 тыс. штатных единиц в министерствах и ведомствах. В их числе — свыше 30 заместителей руководителей федеральных органов власти. Общий фонд оплаты останется без изменений.

В результате реформы в органах власти ликвидируют конструкции, увеличивающие административные издержки.