Барнаул, , 12:33 — REGNUM После заявлений Павла Дурова относительно Apple, Facebook и в принципе отношения к американским интернет-гигантам не могло не остаться незамеченным. Об этом алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя известие о том, что американская НКО потребовала через суд от Apple удалить Telegram.

«Сейчас Apple вполне может начать рассматривать это требование, сделать вид, что им не хочется удалять мессенджер, но как итог — окажется, что он нарушает требования Apple.

Америка в принципе не любит, когда на её монополию, не важно в каких сферах, кто-то посягает. Дуров (Павел Дуров — создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram. — прим. ИА REGNUM) это сделал открыто, будем надеяться, Telegram всё-таки не удалят», — отметил Антон Понкрашёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иск к компании Apple с требованием удалить из магазина своих приложений мессенджер Telegram подала американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») в штате Калифорния. Организация считает, что руководство Telegram не смогло пресечь экстремистские высказывания после штурма Капитолия 6 января.

Читайте также: В США подан иск к компании Apple с требованием удалить Telegram

Также напомним: о том, что мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США, после того как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, сообщила газета The Telegraph.

Читайте также: Политтехнолог раскрыл «секрет» взлёта популярности Telegram в США