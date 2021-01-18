Минск, , 12:33 — REGNUM Совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад — 2021» состоятся в период с 10 по 16 сентября 2021 года. Об этом 18 января сообщает Минобороны Белоруссии.

«Планируется, что (учение — ред.) «Запад-2021» пройдет в течение семи суток — с 10 по 16 сентября — под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в основу данных учений положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран и отмечается, что, предложению российской стороны, проведение маневров намечено на территории России и Белоруссии предложению на едином оперативно-стратегическом фоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо научиться противостоять санкционному давлению.