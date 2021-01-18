Уфа, , 12:36 — REGNUM Более пяти тысяч человек заключили социальные контракты в Башкирии. Об этом 18 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве республики.

Отмечается, что в прошлом году Башкирия стала пилотным регионом по реализации проекта, направленного на снижение уровня бедности и повышение реальных доходов граждан.

По словам Ивановой, гражданину оказывается социальная помощь на основании социального контракта: человек получает поддержку в виде ежемесячных и единовременных выплат по одному из направлений. При этом он обязуется выполнить мероприятия, которые предусмотрены программой социальной адаптации.

Сообщается, что граждане, которые остались без работы из-за пандемии получают предложение о новом трудоустройстве с ежемесячными выплатами в рамках социального контракта от десяти тысяч рублей.

Так, в 2020 году нашли работу в Башкирии 1 672 человека. Иванова сообщила, что свыше 500 граждан при помощью социального контракта открыли собственный бизнес: пекарни, автомастерские, мини-детсады, салоны красоты и др. При этом сумма выплат составила от 100 до 250 тысяч рублей. Всего же в прошлом году такие соцконтракты были заключены с 5109 жителям региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что данный проект по оказанию помощи населению является очень хорошим.

«В 2020 году объективно выросла безработица, в том числе из-за увеличения пособий по утрате работы. У нас в республике этот показатель выше, чем в среднем по стране. Поэтому ключевая задача на 2021 год — рост занятости населения. Это станет показателем эффективности работы всей нашей управленческой команды», — подчеркнул он.

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