Москва, , 11:55 — REGNUM Западные страны ищут виновников во внутренних кризисах за рубежом. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

«Мы, конечно же, не получаем удовлетворения от тех тенденций, которые мы наблюдаем на Западе, когда элиты в попытке решить свои какие-то внутриполитические проблемы, задачи внутриполитической борьбы, ищут активно внешних врагов. Находят их, конечно же, в России, в Китае. Ну, Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла… этот перечень стран хорошо известен», — заявил Лавров.