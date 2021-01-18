Москва, , 11:51 — REGNUM Действия Соединённых Штатов и их союзников, которые нацелены на подрыв архитектуры международной безопасности, вызывают глубокое беспокойство России, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас вызывают глубокое беспокойство продолжающиеся очень нахрапистые действия США и большинства их западных союзников, которые нацелены на то, чтобы подорвать архитектуру международной жизни», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Глава МИД России добавил, что элиты стран Запада предпринимают попытки решать свои внутриполитические проблемы путем выискивания врагов в Москве, Пекине, Тегеране и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны не поддержали предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановлении односторонних санкций на период пандемии коронавируса, тогда как Россия готова была поддержать такой подход.

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