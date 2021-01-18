Афины , , 11:56 — REGNUM Греция подтвердила 237 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, из которых 13 были выявлены в пунктах въезда в страну, сообщает 17 января Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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По всей стране 320 пациентов в настоящее время находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст — 69 лет. Из них 87,5% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и старше.

EODY также подтвердила еще 28 смертей из-за COVID-19, в результате чего общее число погибших в Греции достигло 5469. Средний возраст умерших — 79 лет, из всех жертв коронавируса 95,4% имели основное заболевание либо были пожилыми людьми.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Греции составило 148 607.

Днем ранее, 16 января, в Греции было подтверждено 510 новых случаев заражения за сутки и 20 смертей.