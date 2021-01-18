Томск, , 11:48 — REGNUM В отношении Ивана Кляйна, временно отстранённого от должности мэра Томска, возбуждено уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, Кляйн, являясь мэром Томска, с октября 2013-го по ноябрь 2020 года лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является.

Он оказывал покровительство указанной компании, в том числе при пособничестве своего заместителя, уточняют в ведомстве.

Новое уголовное дело против Кляйна соединено в одно производство с возбужденными ранее двумя делами о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года. Позже он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. 18 ноября суд отстранил Кляйна от должности мэра Томска на время следствия.

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