Москва, , 11:47 — REGNUM Евросоюз рассматривает установление правил международного взаимодействия как своё эксклюзивное право. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Имеет место попытка представить Евросоюз и всё, что он делает в плане нормотворчества, собственно говоря, идеалом внешней политики, установление конкретных правил Евросоюз рассматривает в качестве своего, наверное, эксклюзивного правила. И считает, что все остальные должны следовать тем нормам, которые вырабатываются», — заявил Лавров.

По его словам, Евросоюз уже провёл за пределами структур ООН специальные мероприятия по кибербезопасности, по свободе средств массовой информации, по международному гуманитарному праву, в которых участвовало несколько десятков стран.

«Сознательный вынос этих мероприятий за рамки универсально признанных ООН-овских структур — он о многом говорит. Это, прежде всего, понимание, что в ООН придётся встречаться с людьми, у которых могут быть несколько иные взгляды, как обеспечивать кибербезопасность, на то, что такое свобода средств массовой информации, особенно в сегодняшней жизни, и на то, как обеспечивать равноправное применение норм международного гуманитарного права», — указал министр.

Читайте развитие сюжета: Запад боится конкуренции и не может диктовать правила в одиночку — Лавров