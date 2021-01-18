Тунис, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Туниса Хичем Мечичи назвал в субботу, 16 января, кандидатуры 12 новых членов кабинета министров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Мечичи.

Мечичи выразил надежду, что перестановки в кабинете министров будут способствовать улучшению работы правительства на фоне растущей политической напряженности и беспрецедентного экономического кризиса.

Так, Мечичи назначил Валида Даби новым министром внутренних дел после отставки ранее в этом месяце Тауфика Чарфеддина, сторонника президента Кайсу Саиду.

Саид и Мечичи конкурируют из-за своих полномочий и политических союзов, ставя под угрозу стабильность, необходимую для проведения столь необходимых стране реформ, полагают репортёры.

Хеди Хайри был назначен министром здравоохранения после критики действий правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Многие выражали недовольство в связи с тем, что официальная дата начала вакцинации от COVID-19 в Тунисе до сих пор неизвестна.

Мечичи назначил Юсефа Зуаги министром юстиции, Софьена Бен Тунса — министром энергетики, а Усаму Хериджи — министром сельского хозяйства.

«Новый этап полон вызовов, в том числе необходимых реформ для экономики, которые требуют повышения эффективности и гармонии», — сказал Мечичи.

Напомним, по итогам выборов 2019 года парламент Туниса оказался разделен на конкурирующие коалиции.