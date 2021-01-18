Москва, , 11:28 — REGNUM США подрывали усилия международного сообщества по координации совместной борьбы с коронавирусом. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

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«К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности, к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Некоторые наши коллеги западные — прежде всего, Соединённые Штаты и ближайшие союзники — попытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов и нелегитимных действий с введением ограничительных односторонних рестрикций и других форм вмешательства во внутренние дела многих стран», — заявил Лавров.

Такому же давлению подвергся и ближайший сосед России — Белоруссия, указал он.